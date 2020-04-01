Более 300 человек умерло за сутки в Нью-Йорке из-за коронавируса

В Нью-Йорке число скончавшихся из-за коронавируса за сутки увеличилось с 1218 до 1550 человек. Об этом заявил губернатор штата Эндрю Куомо.
По словам чиновника, количество подтверждённых случаев COVID-19 за день подскочило на 9 298 — до 75 795.
Вирус является более мощным, более опасным, чем мы ожидали, — цитирует Куомо издание Pen News.
Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп поручил Центру по контролю и профилактике заболеваний разработать строгие рекомендации по перемещению людей в штате Нью-Йорк и в соседних Нью-Джерси и Коннектикуте. Вместе с тем Трамп заявил, что в полноценном карантине Нью-Йорк не нуждается.
По состоянию на 1 апреля, в мире более 859 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 42 тысяч умерли, более 178 тысяч выписаны из больниц. В России — 2777 случаев коронавирусной инфекции, 190 человек выписаны из больницы, 24 умерли. Из них на Москву приходится 1880 случаев, более 100 человек выписаны из больницы.