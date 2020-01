Причиной стали погодные условия, уточняется в сообщении, размещённом в аккаунте корпорации в Twitter. Сотрудники Boeing оценивают возможность проведения полёта 24 января.

We are postponing the #777X first flight that was scheduled to take place tomorrow, Jan. 23, due to weather. The team is currently assessing the possibility of flying on January 24. Stay tuned for updates.