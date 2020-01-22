Американская корпорация Boeing отложила первый тестовый полёт нового лайнера модели 777X, который был намечен на 23 января.
Причиной стали погодные условия, уточняется в сообщении, размещённом в аккаунте корпорации в Twitter. Сотрудники Boeing оценивают возможность проведения полёта 24 января.
We are postponing the #777X first flight that was scheduled to take place tomorrow, Jan. 23, due to weather. The team is currently assessing the possibility of flying on January 24. Stay tuned for updates.
Как писал NEWS.ru, испытательный полёт пройдёт на базе Boeing под Сиэтлом (штат Вашингтон). Изначально первый полёт рассчитанного на 406 пассажиров 777X планировали провести осенью 2019 года, однако корпорация приняла решение перенести его на начало 2020 года в связи с проблемами в разработке двигателя.