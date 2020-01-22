Президент США Дональд Трамп заявил, что экоактивистка Грета Тунберг отняла у него звание «Человека года» по версии журнала Time. Американский лидер сделал это заявление во время выступления на экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на трансляцию форума на телеканале Fox Business.

Президент США Дональд Трамп заявил, что экоактивистка Грета Тунберг отняла у него звание «Человека года» по версии журнала Time. Американский лидер сделал это заявление во время выступления на экономическом форуме...