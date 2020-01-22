Американская корпорация Boeing отложила первый тестовый полёт нового лайнера модели 777X, который был намечен на 23 января.

Причиной стали погодные условия, уточняется в сообщении, размещённом в аккаунте корпорации в Twitter. Сотрудники Boeing оценивают возможность проведения полёта 24 января.

Как писал NEWS.ru, испытательный полёт пройдёт на базе Boeing под Сиэтлом (штат Вашингтон). Изначально первый полёт рассчитанного на 406 пассажиров 777X планировали провести осенью 2019 года, однако корпорация приняла решение перенести его на начало 2020 года в связи с проблемами в разработке двигателя.

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