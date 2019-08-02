https://static.news.ru/photo/b64f323e-b5a2-11e9-af69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua

Эксплуатация самолётов Boeing 737 MAX возобновится не ранее начала 2020 года в связи с введением дополнительных тестов в процедуру сертификации.

Федеральное авиационное управление США (ФАУ) распорядилось проверить на авиасимуляторах сценарии маловероятных нештатных ситуаций и в одном из тестов пилот среагировал на сбой за 16 секунд, что дольше норм сертификации, пишет The Wall Street Journal .

ФАУ также прорабатывает предложение использовать во время полётов Boeing 737 MAX использовать два бортовых компьютера одновременно.

Как писал News.ru ранее, Система MCAS, которая отвечает за улучшение характеристик манёвренности на Boeing 737 MAX, не проходила независимое тестирование в США. Ошибки в её работе могли привести к двум катастрофам самолётов этого типа, которые разбились в Эфиопии и Индонезии.