Блинкен разочаровался приостановкой Россией участия в ДСНВ Блинкен: Вашингтон по-прежнему готов в любое время говорить с Москвой об ограничениях вооружений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автономная пусковая установка ПГРК «Ярс»

Вашингтон готов в любое время говорить с Москвой об ограничениях вооружений, «независимо от того, что происходит в мире или в наших отношениях», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Таким образом он прокомментировал решение РФ о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), назвав его «разочаровывающим», сообщает The New York Times.

Заявление России о приостановке участия в СНВ-III крайне разочаровывающее и безответственное, — приводит газета заявление Блинкена.

21 февраля президент России Владимир Путин во время поcлания Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. При этом он отметил, что речь идет именно о приостановке учаcтия, а не о выходе из договора, и для возврата к диалогу потребуются разъяснения о воeнных намерениях Парижа и Лондона.

Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что приостановка договора ДСНВ-2 со стороны России приведет к тому, что самолеты США не смогут совершать посадку на территории России и инспектировать новые российские ракеты. По его словам, США постоянно демонстрировали вседозволенность и ставили Россию в заведомо неравноправное положение, запрещая российским самолетам летать через Европу и приземляться в США.