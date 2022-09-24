Блинкен предупредил Китай о последствиях поддержки России Блинкен предупредил Ван И о последствиях поддержки Китаем России

Фото: IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И предупредил о последствиях поддержки России со стороны Пекина. Были обозначены возможные последствия такой поддержки, сообщается в заявлении Госдепа.

Он [Блинкен] повторил позицию США об осуждении российской спецоперации на Украине и обозначил возможные последствия на случай, если КНР будет оказывать поддержку Москве, — подчеркивается в сообщении.

Блинкен добавил, что в Вашингтоне по-прежнему открыты к сотрудничеству с Пекином в рамках общих интересов.

Ранее стало известно, что России и Украине необходимо возобновить диалог без предварительных условий, заявил Ван И. Он также отметил, что затягивание украинского кризиса не в интересах сторон. Ван И добавил, что Китай надеется на скорое урегулирование ситуации.