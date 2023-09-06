Блинкен назвал сроки утверждения гарантий безопасности для Украины Блинкен: диалог о гарантиях безопасности для Украины находится на ранних стадиях

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Американо-украинские переговоры по гарантиям безопасности для Киева в настоящее время находятся на ранних стадиях, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. По оценке дипломата, слова которого приводит ТАСС, переговорный процесс займет несколько месяцев.

В настоящее время 29 стран подписали декларацию, принятую G7 по итогам саммита НАТО, которая направлена именно на оказание помощи Украине в создании будущих сил. И мы находимся на ранних стадиях прямых переговоров с Украиной о том, какими будут различные элементы. Другие страны также участвуют или начинают участвовать в этих переговорах. Это будет происходить в ближайшие месяцы, — сказал Блинкен.

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что переговоры по гарантиям безопасности для Украины могут завершиться в 2024 году. При этом речь идет о некоторых двусторонних договоренностях, также нет единства мнений по поводу объема обязательств. Издание отмечает, что такие переговоры с Украиной пока ведут только США и Великобритания, в ближайшее время их начнет проводить Франция.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что США предоставят Киеву гарантии безопасности по израильской модели. Он добавил, что соглашение не сорвется, даже если хозяин Белого дома Джо Байден не одержит победу на предстоящих президентских выборах, поскольку решение по таким вопросам выносит конгресс.