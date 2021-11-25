Бизнесмены США попросили правительство одобрить вакцину «Спутник V»
«Известия»: бизнес США попросил Вашингтон одобрить вакцину «Спутник V»
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
02:05, 26 ноября 2021
Фото: sputnikvaccine.com
Читайте нас в Google Новости
Признать сертификаты вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V» попросила власти США Американская торговая палата. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на слова президента палаты Алексиса Родзянко.
Чтобы из России в США поехать, нужны две вещи: виза, которую сейчас невозможно получить, и прививка той вакциной, которая принята либо ВОЗ, либо США. Поэтому мы попросили правительство США, чтобы для деловых поездок принимали и другие вакцины, в том числе «Спутник V», — объяснил Родзянко.
В свою очередь в Минздраве РФ изданию сообщили, что обсуждение этого вопрос проходило в начале октября в Женеве. По результатам переговоров в департамент здравоохранения и социальных служб США было направлено письмо с предложением о взаимном признании сертификатов о профилактических прививках против коронавируса.
Ранее еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс сообщил, что ограничения для людей, привитых не одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) российской и китайской вакцинами, не будут сняты. По его словам, ведомством одобрены только четыре препарата, а решение о том, признавать вакцинированных другими препаратами или нет, могут принимать только руководители государств.