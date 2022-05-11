Билл Гейтс сообщил о заражении коронавирусом

Билл Гейтс / Фото Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс сообщил на своей странице в Twitter, что заразился коронавирусом. Он отметил, что испытывает лёгкие симптомы. В настоящее время, по его словам, он находится в самоизоляции по рекомендации специалистов. Миллиардер добавил, что полностью вакцинирован и получил бустерную дозу вакцины.

Я получил положительный результат теста на COVID-19. Я испытываю лёгкие симптомы и по советам специалистов изолировался до тех пор, пока не выздоровею, — написал Гейтс.

Он также заявил, что основанный им фонд Gates Foundation продолжит работать с партнёрами и сделает всё возможное, чтобы миру никогда больше не пришлось столкнуться с пандемией.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов ранее заявил, что штамм «дельта» коронавируса может вернуться в Россию. Эксперт отметил, что основная причина этого в том, что иммунитет к нему постепенно ослабевает. Он добавил, что в России в настоящее время фиксируют единичные случаи заражения этой разновидностью вируса. По данным ведомства, в период с 19 апреля по 4 мая доля «дельты» в России выросла с 0,5% до 2%.