Безработные США лишатся надбавки при отказе штатов покрыть 25% этой суммы

https://static.news.ru/photo/c5a5d60a-da4c-11ea-ad98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim West/Global Look Press

Американские безработные не получат надбавку к пособию в размере $400 в неделю, если власти их штатов откажутся покрыть четверть этой суммы. Об этом сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

Мы [федеральное правительство] будем выплачивать три четверти дополнительной помощи, а власти штатов — остальную четверть, — заявил в эфире СNN Кадлоу.

На вопрос, откуда власти штатов, испытывающие финансовые трудности из-за пандемии, возьмут средства, он сообщил, что по оценке министерства финансов они не израсходовали до конца уже выделенные им деньги. При этом он затруднился назвать сроки выплаты пособий с учётом обещанной надбавки. Эксперты же считают, что власти на местах не имеют права доплачивать безработным на основании президентского указа, подписанного в обход Конгресса США.

Как писал NEWS.ru, показатель валового внутреннего продукта в США во II квартале 2020 года снизился на 32,9%. Такое падение ВВП является абсолютным антирекордом за всё время ведения соответствующей статистики. Издание отмечает, что беспрецедентный спад в первую очередь связан с пандемией коронавируса. До этого максимальное снижение ВВП за квартал было отмечено в 1958 году, во время президентства Дуайта Эйзенхауэра, и составило 10%. Также в США вторую неделю подряд отмечается рост числа людей, обращающихся за получением льгот для безработных.