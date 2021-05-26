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Безос уйдет с поста гендиректора Amazon 5 июля

22:36, 26 мая 2021
Джефф Безос Джефф Безос Фото: Gene Blevins/imago-images.de/Global Look Press

Генеральный директор американской компании Amazon Джефф Безос заявил, что покинет свой пост 5 июля. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, своё заявление Безос сделал на собрании акционеров в среду, 26 мая. Предполагается, что в результате данного шага должность директора перейдёт к Энди Джесси, в настоящее время возглавляющей облачный сервис Amazon Web Services.

Сам Безос станет исполнительным директором компании и займётся новыми проектами и инициативами.

Об уходе с должности генерального директора Безос заявлял ещё в феврале 2021 года, однако точной даты не называл.

Джеффу Безосу 57 лет, компанию Amazon он основал в 1994 году. Состояние Безоса оценивается в $177 млрд.

Ранее стало известно, что президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно вышел на первую строчку рейтинга миллиардеров Forbes Real-Time, обновляемого в реальном времени. Его состояние в данный момент оценивается в $186,3 млрд. Джефф Безос, ранее являвшийся лидером рейтинга, перешёл на второе место. Замыкает тройку богатейших людей мира глава SpaceX Илон Маск.

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