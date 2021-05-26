Безос уйдет с поста гендиректора Amazon 5 июля

Генеральный директор американской компании Amazon Джефф Безос заявил, что покинет свой пост 5 июля. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По данным агентства, своё заявление Безос
Сам Безос станет исполнительным директором компании и займётся новыми проектами и инициативами.
Об уходе с должности генерального директора Безос заявлял ещё в феврале 2021 года, однако точной даты не называл.
Джеффу Безосу 57 лет, компанию Amazon он основал в 1994 году. Состояние Безоса оценивается в $177 млрд.
Ранее стало известно, что президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно вышел на первую строчку рейтинга миллиардеров Forbes Real-Time, обновляемого в реальном времени. Его состояние в данный момент оценивается в $186,3 млрд. Джефф Безос, ранее являвшийся лидером рейтинга, перешёл на второе место. Замыкает тройку богатейших людей мира глава SpaceX Илон Маск.