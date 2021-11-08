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Белый дом ответил на вопрос о вероятной встрече Байдена и Путина

22:28, 08 ноября 2021
Белый дом ответил на вопрос о вероятной встрече Байдена и Путина Белый дом Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos
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В американском Белом доме не располагают информацией о возможности встречи президентов США и России до конца 2021 года. Об этом журналистам рассказала представитель администрации Карин Жан-Пьер.

Мне нечего анонсировать по поводу какой-либо встречи, — сказала она.

Главы двух государств Джо Байден и Владимир Путин встретились в июне текущего года в Женеве. Тогда был запущен процесс восстановления двусторонних отношений между странами в целом ряде сфер.

Ранее американский журналист Джон Кардилло резко высказался о выступлении президента США Джо Байдена во время климатического саммита в Глазго. Сотрудник прессы заявил, что глава Белого дома «повеселил» российского коллегу Владимира Путина и его китайского коллегу Си Цзиньпиня. В адрес лидера КНР глава Белого дома также неоднократно позволял себе колкости.

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