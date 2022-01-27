Белый дом опубликовал версию разговора Байдена с Зеленским

Белый дом опубликовал пресс-релиз о разговоре президента США Джо Байдена и главы Украины Владимира Зеленского, который состоялся 27 января. В сообщении говорится, что стороны обсудили российское вторжение и другие темы.

Байден вновь подтвердил готовность США вместе с союзниками и партнёрами «решительно отреагировать, если Россия продолжит вторжение на Украину». Также американский лидер обратил внимание на приверженность Америки суверенитету и территориальной целостности Украины.

Президент США отдельно напомнил Зеленскому, что в прошлом году Штаты предоставили Украине помощь на сумму более полумиллиарда долларов. Теперь Штаты изучают возможность оказания дополнительной макроэкономической поддержки, чтобы помочь экономике страны «в условиях давления, вызванного наращиванием военной мощи Россией».

Глава Белого дома дал ясно понять, что, несмотря на отъезд семей американских сотрудников посольства, диппредставительство США в Киеве остаётся открытым и полностью функционирует.

Лидеры обсудили скоординированные дипломатические усилия по европейской безопасности, подчеркнув принцип «ничего об Украине без Украины». Президент Байден заявил о поддержке Соединёнными Штатами усилий по урегулированию конфликта в «нормандском формате», выразив надежду, что подтверждение сторонами 26 января условий прекращения огня от июля 2020 года поможет снизить напряжённость и продвинуть выполнение Минских соглашений, — говорится в пресс-релизе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что долго разговаривал с президентом США Джо Байденом по телефону. Обсуждались вопросы военной и финансовой поддержки Украины.