Белый дом опроверг скорое введение санкций против властей России

Соединённые Штаты не планируют объявлять о введении новых санкций против российских властей на текущей неделе, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки в ходе брифинга.
Журналист спросил её, исключает ли Белый дом введение ограничительных мер на этой неделе.
На этой неделе? Да. Я не будут исключать [что-либо относительно] дальнейшего, — сказала она.
По её словам, 9 апреля ожидаются только заявления о бюджете США. Кроме того, американские власти ещё не завершили изучение недружественных шагов России,
Наше внимание концентрируется... Обзор всё ещё продолжается. [На это требуются] недели, а не месяцы. Недели, а не месяцы. Мы оцениваем вызывающие тревогу действия России и российского правительства, решаем, где будут последствия, как говорил президент [Джо Байден]. Видимые и невидимые. И мы надеемся, что вскоре сможем сказать больше на этот счёт, — добавила Псаки.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что в администрации президента США обсуждается вопрос о новых санкциях в отношении российских властей, а также возможность высылки дипломатов, сотрудничающих с разведкой РФ, в ответ на хакерские атаки и вмешательство в выборы. По данным издания, в Вашингтоне завершили обзор недружественных шагов Москвы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на эту публикацию заявил, что российские власти готовы к худшим сценариям во взаимоотношениях с Соединёнными Штатами. Он назвал США довольно агрессивно настроенным и непредсказуемым соседом, писал NEWS.ru.