Белый дом оценил вероятность отправки солдат США на Украину Белый дом: США не станут воевать на Украине, но продолжат помогать

Фото: MACIEJ GOCLON/FOTONEWS via www.i/Global Look Press

Вооружённые силы США по-прежнему не намерены принимать участие в боевых действия на Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности страны Джон Кирби, его слова приводит РИА Новости. При этом он подчеркнул, что Вашингтон продолжит помогать Киеву финансовыми средствами и вооружением.

Президент США Джо Байден был кристально ясен: американские силы не будут воевать на Украине, — сказал Кирби.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон продолжит помогать Киеву «защищать себя» посредством выделения военной помощи.

Чуть ранее Кирби сообщил, что США выделяют Украине очередной пакет военной помощи на сумму $450 млн. В него войдут в том числе четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО), а также катера и артиллерийские боеприпасы.

Он также уточнил, что с февраля текущего года США оказали Украине помощь на общую сумму $6,1 млрд, а с начала работы действующей администрации Белого дома — на $6,8 млрд.