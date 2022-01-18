Белый дом начнёт раздачу масок высокой надежности из-за «омикрона»Politico: Белый дом объявит о бесплатной раздаче масок высокой надежности из-за «омикрона»
Администрация президента США Джо Байдена приняла решение о беспатной раздаче нуждающимся сотни миллионов масок класса N95 из-за роста случаев забоелвания штаммом «омикрон» в стране. О решении будет объявлено 19 января. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на осведомлённые источники.
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О том, что «омикрон» стал доминирующим штаммом в США, федеральные Центра по контролю и профилактике заболеваний сообщили 20 декабря 2021 года.
Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в зоне риска по смертности при «омикроне» оказываются пожилые люди и маленькие дети до 3 лет. При этом, по мнению эксперта, подростки более устойчивы к вирусу, поэтому течение болезни будет больше напоминать грипп.