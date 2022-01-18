Белый дом начнёт раздачу масок высокой надежности из-за «омикрона»

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение о беспатной раздаче нуждающимся сотни миллионов масок класса N95 из-за роста случаев забоелвания штаммом «омикрон» в стране. О решении будет объявлено 19 января. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на осведомлённые источники.

Эту инициативу называют ответом на растущее давление на администрацию, от которой требуют поощрять отказ от тканевых масок в пользу более надёжных версий. В конце прошлого года профессор политики в области здравоохранения и управления Университета Джорджа Вашингтона Лиана Вэнь заявила, что тканевые маски практически бесполезны против «омикрона», лучше всего попаданию частиц в носоглотку препятствуют маски и респираторы класса N95.

О том, что «омикрон» стал доминирующим штаммом в США, федеральные Центра по контролю и профилактике заболеваний сообщили 20 декабря 2021 года.

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в зоне риска по смертности при «омикроне» оказываются пожилые люди и маленькие дети до 3 лет. При этом, по мнению эксперта, подростки более устойчивы к вирусу, поэтому течение болезни будет больше напоминать грипп.