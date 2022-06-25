Белый дом анонсировал новые ограничения в отношении России Кирби: лидеры стран G7 объявят новые санкции против России на саммите 26 июня

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Джон Кирби

На саммите «Большой семерки» (G7), который состоится 26–28 июня, будут представлены новые санкции в адрес России из-за ситуации на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он отметил, что на встрече также будут обсуждаться возможные меры для борьбы с экономическим кризисом в мире, передает ТАСС.

Много внимания лидеров G7 будет уделено не только тому, как справляться с вызовами для мировой экономики, которые стали результатом <...> войны, но и тому, как продолжать привлекать к ответственности [президента РФ Владимира] Путина, обеспечить, чтобы он услышал об этом и подвергся издержкам и последствиям за то, что он делает. Так что будут некоторые объявления, — сказал Кирби.

По его словам, одной из центральных тем саммита станет Китай и применяемые им экономические практики. Детали приводить представитель Белого дома отказался.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Запад обсуждает возможность установления лимита на нефть, закупаемую в России. Переговоры ведутся на уровне доверенных лиц руководителей государства. В частности, такое обсуждение происходит среди стран G7.