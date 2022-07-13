Байдену в Саудовской Аравии предрекли «большой конфуз» Fox News: визит Байдена в Саудовскую Аравию обернётся для него конфузом

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Джо Байден

Телеведущий Fox News Стюарт Варни заявил, что предстоящий визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию обернётся для него «большим конфузом». Хозяин Белого дома намерен «выпросить» у Эр-Рияда больше нефти, но это невозможно, заявил он.

Телеведущий напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон уже предупреждал Байдена, что не могут увеличить добычу нефти ни Саудовская Аравия, ни Объединенные Арабские Эмираты. Варни считает, что американский президент надеется договориться с Саудовской Аравией, которая в этом случае будет должна получить одобрение ОПЕК+, в который входит и Россия.

Я не думаю, что президент сможет заполучить много нефти после этой поездки, но она обернётся для него большим конфузом, потому что он умоляет саудовцев об этом [увеличении добычи], — пояснил телеведущий.

Он также указал на ошибку Байдена, который подорвал «энергетическую независимость Америки» в первый же день нахождения у власти. Ближневосточное турне президента США запланировано на 13–16 июля.

Ранее стало известно, что поездка на Ближний Восток не поможет Джо Байдену добиться снижения цен на бензин в стране. У Саудовской Аравии нет столько нефти, чтобы повлиять на рынок, сообщало 12 июля Politico. Издание считает, что в ситуации, когда Эр-Рияд вдруг наполнит мировой рынок своей нефтью, нет гарантий на снижение цен на бензин.