Бывший вице-президент США Джо Байден, который хочет стать единым кандидатом в президенты от демократов, начал терять позиции в опросах. Если раньше он был явным фаворитом, то после провальных кокусов и праймериз в Айове и Нью-Гэмпшире его место занял сенатор Берни Сандерс. Хотя работа на посту вице-президента кажется отличным трамплином в президентское кресло, только пятерым из «вторых номеров» американской политики удалось получить такое повышение в результате выборов. Остальные были обязаны лаврами главы государства внезапной смерти своих начальников. При этом вице-президентов во главе Белого дома как будто преследовали неудачи: один из них стал первым в истории, подвергнутым импичменту, второй развязал Вьетнамскую войну, а третьему пришлось добровольно уйти в отставку под градом обвинений.

Вице-президент — это формально второе лицо в Соединённых Штатах, хотя его реальные полномочия не так уж широки и сводятся скорее к церемониальным. В Вашингтоне бытует мнение, что главная задача «второго номера» — это сидеть на скамейке запасных и ждать, пока президент скончается. По конституции, если избранный глава Белого дома по каким-то причинам не может исполнять свои обязанности, его место занимает вице-президент. Кандидаты в президенты выбирают себе напарников ещё на этапе предвыборной гонки, чтобы у избирателей было чёткое представление, кто будет править страной в случае их болезни, смерти или импичмента.

Но никто из кандидатов не хочет, чтобы «запасной» президент заслонял его самого. Поэтому мало в американской истории найдётся по-настоящему ярких, самостоятельных вице-президентов. В их число входят Ричард Никсон и Джордж Буш-старший, которым удалось избраться в главы Белого дома, Линдон Джонсон и Гарри Труман, ставшие президентами после смерти своих предшественников, а также Дик Чейни, который никогда не баллотировался в президенты, но считался самым влиятельным из когда-либо занимавших эту должность.

Проблема действующих вице-президентов, которые баллотируются в президенты — это то, что их воспринимают как «людей номер два». А когда избиратели смотрят на кандидата в президенты, они хотят видеть «номер один», — рассказал журналу Time историк института вице-президентства США Джоэл Гольдштейн.

Всего в истории США было 14 вице-президентов, которые впоследствии стали президентами. В девяти случаях это происходило после смерти избранных лидеров, в пяти они победили на выборах. Интересно, что из тех, кому кресло в Овальном кабинете доставалось по наследству, единицам удавалось затем переизбраться. В основном же максимум, что им светило — это досидеть остаток чужого срока.

Исключением стал президент Линдон Джонсон, который встал во главе США после убийства Джона Кеннеди в 1963 году. С первых дней на посту он развернул амбициозную социальную программу «Великое общество», подразумевавшую развитие образования, субсидии на жильё, строительство дорог, улучшение здравоохранения. Именно при Джонсоне была официально отменена расовая сегрегация. Это позволило ему с огромным перевесом избраться на второй (или вернее полуторный срок), но он оказался омрачён войной во Вьетнаме. Кровавая, неудачная и разрушительная, она породила небывалые общественные протесты в США, привела к свёртыванию программы «Великого общества» и легла чёрным пятном на наследие Джонсона.

Линдон Джонсон imago stock&people/Global Look Press

Боже, помоги нам, Линдон, города в беде, боже, помоги нам, Линдон, в стране бардак, — резюмировал отношение американцев к главе государства певец и ветеран Вьетнамской войны Джон Р. Блэк.

Двое из четверых американских президентов, перед которыми маячила перспектива импичмента, ранее были вице-президентами. Первый из них — это Эндрю Джонсон, он занял свой пост после убийства Авраама Линкольна в 1865 году. Правление Джонсона пришлось на период после окончания гражданской войны, и его позиция радикально не совпадала с установками победивших северян. Это породило конфликт во властных кругах, кульминацией которого стало увольнение Джонсоном военного министра. Палата представителей посчитала, что оно было произведено без законных оснований и начало процедуру импичмента. Так Эндрю Джонсон стал первым американским президентом, которому вынесла импичмент нижняя палата конгресса. Впрочем, как и в случае Трампа, в сенате эта инициатива не набрала необходимого числа голосов, и непопулярный политик благополучно досидел до конца второго срока Линкольна.

Ричард Никсон, вице-президент при Дуайте Эйзенхауэре, в отличие от Джонсона, получил мандат на правление от американских избирателей и вернулся в Белый дом после небольшой паузы. Ему даже удалось избраться на второй срок, но Уотергейтский скандал поставил крест на его президентстве. Никсону пришлось добровольно уйти в отставку, чтобы избежать неминуемого импичмента за раскрывшуюся попытку установить «жучки» в штабе демократов в преддверии выборов 1972 года.

Кроме Никсона в XX веке только вице-президенту Джорджу Бушу-старшему удалось прийти в Белый дом в результате выборов, а не чьей-либо смерти. Причём Буш скакнул в президентское кресло сразу с должности вице-президента — довольно редкий случай. Должность второго человека в государстве только выглядит идеальной стартовой позицией для прыжка в Овальный кабинет, на деле она может только помешать этому. Вице-президенты не могут критиковать предыдущую администрацию в предвыборной кампании, ведь они были её частью. Но им сложно и поставить в заслугу в себе её достижения, ведь политику определяли не они, а президент. Так что единственный выход из ситуации — это быть вице-президентом при успешной и популярной администрации, тогда избиратели будут воспринимать их кампанию как логическое продолжение правления полюбившегося им президента. Именно успехами администрации Рональда Рейгана воспользовался его вице-президент Джордж Буш-старший. Правда, он стал президентом одного срока, не сумев повторить успехи Рейгана.

На руку Джо Байдену играет то, что он служил в популярной администрации Барака Обамы. Хотя его слабеющие позиции в гонке демократов наталкивают на мысль, что «проклятие вице-президентства» не обошло стороной и его.