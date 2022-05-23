Байден заявил, что США опередит Китай в глобальной экономике Байден заявил, что США обгонят Китай по росту ВВП впервые за 40 лет

Визит президента США Джо Байдена в Японию / Фото NICOLAS DATICHE / POOL/EPA/TASS

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) США впервые за 40 лет станет быстрее, чем в Китае, заявил американский лидер Джо Байден в ходе совместной конференции с японским премьером Фумио Кисидой. При этом президент отметил, что Соединённые Штаты наравне с другими странами столкнутся с серьезными проблемами на фоне кризиса на Украине и введения антироссийских санкций.

ВВП США впервые за последние 40 лет будет расти быстрее, чем в Китае. Означает ли это, что у нас нет проблем? Конечно, есть, у нас такие же проблемы, как у всего остального мира, но проблемы не с такими серьезными последствиями, как у всего остального мира, — заявил Байден.

Ранее экономисты Deutsche Bank предрекли рецессию в экономике США на фоне вынужденного повышения ставок Федеральной резервной системы. Финансовые эксперты отметили, что уровень инфляции в США достиг невиданных ранее 7,5%, и ФРС будет вынуждена повысить ставку рефинансирования на 0,5% на каждом из трёх следующих заседаний.

До этого замминистра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что главный стратегический соперник Соединённых Штатов — это Китай. В ходе пресс-конференции она подчеркнула, что Россия представляет «острую угрозу» для системы международной безопасности, однако КНР всё же остаётся основным вызовом для американских властей.