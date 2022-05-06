В Пентагоне заявили, что главным стратегическим соперником США является КНР Замминистра обороны США Хикс назвала Китай главным стратегическим соперником Вашингтона

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Замминистра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что главный стратегический соперник Соединённых Штатов — это Китай. В ходе пресс-конференции она подчеркнула, что Россия представляет «острую угрозу» для системы международной безопасности, однако КНР всё же остаётся основным вызовом для американских властей.

Наша стратегия национальной обороны в полной мере учитывает угрозу со стороны РФ в Европе и за её пределами, но даже сейчас, когда мы сталкиваемся со злонамеренной деятельностью России, в стратегии ясно указывается, что КНР является для наших ВС наиболее серьёзным стратегическим соперником, — заявила Хикс.

3 мая стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие дни выступит с изложением основных положений курса, которого Белый дом собирается придерживаться в отношении КНР в будущем. Частично политика Вашингтона по отношению к Пекину станет продолжением политики, которую проводила администрация во главе с Дональдом Трампом, написали в Politico.

Ранее в посольстве КНР в России заявили, что США являются настоящей угрозой миру. В подтверждение своего тезиса они в Twitter напомнили о бомбардировках, которые по всему свету устраивал Пентагон.