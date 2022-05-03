Politico: Блинкен расскажет о будущем курсе США в отношении КНР Politico: Блинкен назовёт основные положения будущего курса США в отношении КНР

Энтони Блинкен / Фото Carolyn Kaster - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look press

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие дни выступит с изложением основных положений курса, которого Белый дом собирается придерживаться в отношении КНР в будущем. Частично политика Вашингтона по отношению к Пекину станет продолжением политики, которую проводила администрация во главе с Дональдом Трампом, сообщает Politico.

Издание отмечает, что Блинкен объяснит направление стратегии, предусматривающей победу над «находящимся на подъёме Китаем». Её успешность в Белом доме связывают, в частности, с выстраиванием и укреплением альянсов и партнёрских связей в Азии и за её пределами.

Сейчас выдвинутой американским президентом Джо Байденом концепции, «основанной на правилах международного порядка», угрожает растущее влияние Пекина в дипломатии, экономике и военной сфере, подчёркивает издание. В Politico предполагают, что ожидаемое выступление Блинкена пройдёт «без сюрпризов».

Ранее стало известно, что регуляторы КНР провели экстренное совещание с китайскими и международными банками, в ходе которого обсудили способы защиты зарубежных активов страны от возможных санкций со стороны США. Предполагается, что они могут быть введены в случае регионального военного конфликта или другого кризиса. При этом конкретных сценариев, при которых КНР может попасть под санкции США, на совещании не озвучивалось.