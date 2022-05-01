В Китае регуляторы обсудили с банками защиту активов от санкций США

Центральный банк Китайской Народной Республики / Фото pixiaomo / Shutterstock.com

Регуляторы КНР провели экстренное совещание с китайскими и международными банками, в ходе которого обсудили способы защиты зарубежных активов страны от возможных санкций со стороны США. Предполагается, что они могут быть введены в случае регионального военного конфликта или другого кризиса, пишет Financial Times.

Конкретных сценариев, при которых КНР может попасть под санкции США, на совещании не озвучивалось. По словам одного из собеседников издания, поводом для этого может послужить нападение Китая на Тайвань.

Поводом для совещания, которое состоялось 22 апреля, послужили санкции США и их союзников в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Китайские власти встревожила способность западных стран заморозить долларовые активы Банка России и они опасаются аналогичных мер против КНР. При этом другой источник газеты отметил, что банковская система Китая не готова к замораживанию своих валютных активов или отключению от системы SWIFT.

Ранее Financial Times сообщила о переговорах США и Великобритании о более тесном сотрудничестве для снижения вероятности войны с Китаем из-за Тайваня. В их ходе стороны впервые изучили планы действий в чрезвычайных ситуациях. До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов обеспечить Тайвань всем необходимым для защиты от любой агрессии со стороны Китая.