Байден заявил о недопустимости исламофобии Байден заявил о недопустимости исламофобии после убийства палестинского мальчика

Фото: Ting Shen - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

На территории США нет места проявлению исламофобии, заявил американский президент Джо Байден на фоне убийства в штате Иллинойс шестилетнего мальчика и покушения на его мать на почве ненависти к мусульманам. В заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, сказано, что глава государства призвал американцев вместе отвергнуть ксенофобию и ненависть во всех проявлениях.

Американцы должны вместе отвергнуть исламофобию, а также ксенофобию и ненависть во всех проявлениях. <...> В Америке нет места для ненависти по отношению к кому-либо, — сказал Байден.

Президент подчеркнул, что был «шокирован и потрясен жестоким убийством шестилетнего ребенка и покушением на убийство его матери». По его словам, речь идет о переехавших в Соединенные Штаты мусульманах из числа палестинцев.

Ранее стало известно, что житель Иллинойса зарезал шестилетнего мальчика и нанес несколько ножевых ранений его матери. Нападавшего задержали, ему предъявили обвинения в убийстве на почве нетерпимости. Некоторые СМИ предполагали, что преступление было совершено в свете обострения палестино-израильского конфликта.

В июле страны Организации исламского сотрудничества (ОИС) призвали принять коллективные меры против проявлений исламофобии и повторяющихся оскорблений символов ислама в мире. Таким образом они отреагировали на акцию с сожжением Корана в Швеции.