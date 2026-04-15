Словарь об исламе на Северном Кавказе признали экстремистским

Энциклопедический словарь «Ислам на Северном Кавказе» включен в перечень экстремистских материалов, следует из реестра Минюста России. Ранее Мосгорсуд удовлетворил соответствующий иск прокуратуры Москвы, административным ответчиком выступало Духовное управление мусульман Российской Федерации.

Печатное издание под названием «Ислам на Северном Кавказе: энциклопедический словарь: коллектив авторов; гл. ред. Д. В. Мухетдинов; отв. ред. В. О. Бобровников, Д. М. Тимохин — М.: Издательский дом „Медина“, 2023 — 456 с.: ил. — Серия: „Ислам в Российской Федерации“ — Вып. Х. ISBN 978-5-9756-0159-9», — указано в реестре.

