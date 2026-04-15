Словарь об исламе на Северном Кавказе признали экстремистским

Словарь «Ислам на Северном Кавказе» внесен в список экстремистских материалов

Энциклопедический словарь «Ислам на Северном Кавказе» включен в перечень экстремистских материалов, следует из реестра Минюста России. Ранее Мосгорсуд удовлетворил соответствующий иск прокуратуры Москвы, административным ответчиком выступало Духовное управление мусульман Российской Федерации.

Печатное издание под названием «Ислам на Северном Кавказе: энциклопедический словарь: коллектив авторов; гл. ред. Д. В. Мухетдинов; отв. ред. В. О. Бобровников, Д. М. Тимохин — М.: Издательский дом „Медина“, 2023 — 456 с.: ил. — Серия: „Ислам в Российской Федерации“ — Вып. Х. ISBN 978-5-9756-0159-9», — указано в реестре.

Ранее «Антивоенный комитет России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) внесли в список террористических организаций, передавала пресс-служба ФСБ. В ведомстве уточнили, что изменение также касается и всех подразделений международной организации.

До этого Минюст России внес швейцарскую «Международную комиссию юристов» в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны. Штаб-квартира негосударственного объединения находится в Женеве.

