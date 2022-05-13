Байден заявил, что не умеет «читать мысли» для решения проблем в США

Джо Байден / Фото Biden Campaign Video Feed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский президент Джо Байден заявил, что руководство США не способно «читать мысли» для решения возникающих проблем в стране. Так глава государства отреагировал на критику американцев о том, что в США наблюдается дефицит детских смесей в магазинах. Глава Белого дома отметил, что делает всё возможное для решение этой проблемы, пишет РИА Новости.

Если бы мы были лучше в сфере чтения мыслей, думаю, мы могли бы отреагировать быстрее. Но мы двигаемся насколько возможно быстро, — рассказал Байден.

Он добавил, что в этом вопросе следует проявить осторожность, так как речь идёт о поставках товаров первой необходимости.

Джо Байден ранее обвинил российского лидера Владимира Путина в высоких ценах на продукты и топливо в США. Он пояснил, что высокая инфляция в стране стала результатом специальной операции России на Украине, а также пандемией коронавируса. Лидер Соединённых Штатов отметил, что на 60% рост инфляции был связан с ростом цен на бензин. Он добавил, что власти способны справиться с этой проблемой, и заявил, что на Украине на складах находятся 20 миллионов тонн зерна. По словам Байдена, если получить доступ к этим ресурсам, то цены снизятся.