Байден «завис» во время разговора о производстве чипов

Фото: Andrew Harrer - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Американский президент Джо Байден «завис», говоря о производстве наночипов в Аризоне, передает RT. На этот раз курьез с участием национального лидера США произошел, когда Байден говорил перед публикой о строительстве лаборатории соответствующей специализации в Фениксе.

Построят вторую лабораторию в Фениксе, чтобы производить чипы, три наночипа. Три наночипа, три нано... Ну вы поняли, о чем я говорю... Нано, ноно... Я не знаю, — говорил Байден.

Подобный курьезные ситуации с президентом США происходят регулярно. Так, к примеру, ранее Байден не смог найти выход на встрече с принцем Уильямом в Бостоне, штат Массачусетс. Встреча происходила в рамках рабочей поездки главы государства, представитель британской королевской семьи и американский лидер пообщались на открытом воздухе у Президентской библиотеки имени Кеннеди.

До этого политик оказался в неловкой ситуации после зажигания огней на главной рождественской елке страны. По окончании церемонии он ушел со сцены с микрофоном в руках, забыв оставить его на трибуне.