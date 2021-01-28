Байден затеял люстрацию

Джо Байден, недавно вступивший в должность президента США, устроил «идеологическую чистку» в рядах правительства, которая коснулась не только высокопоставленных чиновников, но и мелких должностных лиц. Смена команды происходит каждый раз, когда в Белый дом приходит новый глава государства, однако масштаб увольнений назначенцев Дональда Трампа, по мнению американских журналистов, удивляет.

Новый президент принял присягу от более тысячи чиновников высшего эшелона уже в первый день на посту. Но, как заметили журналисты The New York Times, на нижних этажах власти в это время началась планомерная работа по устранению всех, кто был назначен Трампом. Чиновникам было приказано освободить рабочие места немедленно, их рабочую электронную почту отключили. Произошло это даже с теми, кого нельзя было увольнять по условиям контракта.

Так, глава правительственной сети иновещания для Ближнего Востока Виктория Котс, согласно договору, могла быть уволена в течение следующих двух лет только в случае обвинения в мошенничестве. Но с приходом Байдена к власти её всё равно попросили на выход.

Шокирующий отказ от выполнения обещания президента Байдена по объединению и примирению, — охарактеризовала своё увольнение Котс.

Президент США в своей инаугурационной речи действительно посвятил много времени призывам к разным группам американцев закопать топор войны и научиться договариваться. При этом он обещал отстаивать права и тех, кто за него не голосовал.

Я буду президентом всех американцев, каждого американца, — повторял Байден 20 января.

Но первые его шаги на посту свидетельствуют о нежелании терпеть сторонников Трампа даже в низших слоях чиновничества. При этом он собирается не только провести люстрацию, но и усилить чиновничий аппарат в целом. В заявлении Белого дома сказано, что количество членов Совета по национальной безопасности будет удвоено.

Трамп, напротив, стремился сократить число официальных лиц, хвастаясь тем, что множество вакансий в его администрации остаются незаполненными. Особенно это коснулось Государственного департамента, который миллиардер нередко называл «Департаментом глубинного государства». Его первый назначенец на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон, человек без опыта в дипломатии, вспоминал, что потратил немало времени на разработку планов по сокращению штата в своём ведомстве, к неудовольствию карьерных дипломатов, всё ещё составлявших его основу.

Рекс Тиллерсон Ron Sachs/Global Look Press

Одним из немногих назначенцев Трампа, который избежал немедленного увольнения при Байдене, стал посол США в России Джон Салливан. Новый президент, по информации Bloomberg, попросил его остаться на своём посту хотя бы на некоторое время. Большинству американских послов в других странах аналогичное предложение не поступало. Это сигнализирует о важности отношений с Россией для Байдена, который не хочет оставлять должность посла в РФ вакантной на время поиска нового главы дипмиссии.

Однако с одними из самых важных назначенцев Трампа Байден не сможет ничего поделать. Предыдущему президенту выпала редкая удача назначить сразу трёх судей Верховного суда (всего в органе их девять). Разумеется, все предложенные им кандидатуры были консервативными, и они сохранят свои посты до конца жизни. Это на годы вперёд закрепило преимущество консерваторов в органе, который будет выносить самые важные решения в Америке.

Во время предвыборной кампании появились спекуляции, что демократы попытаются каким-то образом увеличить число верховный судей, чтобы качнуть весы в свою пользу. Однако единства по этому вопросу нет даже в рядах самой Демократической партии, а вице-президент Камала Харрис ушла от ответа на соответствующий вопрос во время теледебатов.