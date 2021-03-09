Байден забыл имя министра обороны США

https://static.news.ru/photo/49d6a80e-8133-11eb-ac4c-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

Президент США Джо Байден, по всей видимости, забыл имя министра обороны страны Ллойда Остина. Генерал находился в нескольких метрах от главы государства во время его выступления с речью, посвященной женщинам-военнослужащим в рядах армии США.

Об этом сообщает The Sun.

Я хочу поблагодарить бывшего генерала. Я продолжаю называть его генералом, но мой, мой ... парень вон там, который там управляет этим подразделением, — цитирует издание Байдена, говорившего об Остине.

Хозяин Белого дома ранее назвал министра обороны «секретарём Остином», читая это с телесуфлёра.

Также в своей речи Байден не смог вспомнить, как называется Пентагон. Штаб-квартира Министерства обороны превратилась у него в «этих ребят».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Джо Байден согласился с необходимостью обновить политику использования военной силы за рубежом, дающую ему широкие полномочия в этой сфере. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Говоря о недавних ударах в Сирии, распоряжение о которых отдал Байден, Псаки заявила, что они были осуществлены легально с точки зрения американского законодательства.