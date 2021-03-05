Байден намерен пересмотреть полномочия по применению военной силы

https://static.news.ru/photo/99f050ac-7e4e-11eb-83b4-96000091f725_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Президент США Джо Байден согласился с необходимостью обновить политику использования военной силы за рубежом, дающую ему широкие полномочия в этой сфере. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Байден согласен, что полномочия на использование военной силы существуют уже 20 лет и давно пришло время их обновить, — цитирует ТАСС Псаки.

По её словам, президент готов к открытому разговору о том, как конкретно должны выглядеть масштабы и рамки его полномочий в этой сфере. Дискуссии на эту тему пройдут с законодателями в частном формате.

Говоря о недавних ударах в Сирии, распоряжение о которых отдал Байден, Псаки заявила, что они были осуществлены легально с точки зрения американского законодательства.

По американской конституции конгресс, а не президент имеет право объявлять войну. Однако глава государства, согласно принятым законодательным актам, может распорядиться задействовать военную силу за рубежом, уведомив об этом конгресс.

Как писал NEWS.ru, переходные положения стратегии национальной безопасности, распространённые американским Белым домом, утверждают приверженность США контролю над вооружениями и новым договорённостям. В 24-страничном документе говорится, в частности, что США отведут угрозу дорогостоящих гонок вооружений и восстановят авторитет страны как лидера в контроле над вооружениями. Также в стратегическом документе утверждается, что Штаты намерены добиваться новых договорённостей по контролю над вооружениями. Также страна планирует принять меры для сокращения роли ядерного оружия в стратегии нацбезопасности.