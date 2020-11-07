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Байден выступит с обращением к американцам

20:41, 07 ноября 2020 25
Джо Байден Джо Байден Фото: Democratic National Convention V/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, который объявил себя победителем выборов, планирует выступить с обращением к нации.

В субботу, 7 ноября, избранный президент Джо Байден обратится к нации в Уилмингтоне, Делавэр, — говорится в заявлении штаба Байдена.

Политик обратится к американцам в субботу в 20:00 по местному времени (4:00 воскресенья мск).

Ранее Байден заявил, что победил на выборах и стал избранным президентом США. До этого о победе политика говорили в CNN, NBC, Associated Press и Fox News. При этом Трамп заявил, что Байден торопится с объявлением себя победителем.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден. Трамп обвинил своего оппонента в махинациях и потребовал пересчёта голосов в ряде ключевых штатов. В частности, президент хочет нового подсчёта голосов в Пенсильвании — 20 выборщиков от этого штата могут обеспечить ему итоговый успех, писал NEWS.ru.

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