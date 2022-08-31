Байден выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева

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Джо Байден

Экс-президент СССР Михаил Горбачев был редким лидером, обладавшим мужеством и рискнувшим карьерой ради «иного будущего», Такое заявление сделал лидер США Джо Байден в заявлении, которое распространил Белый дом. По словам Байдена, перестройка и гласность были «действиями редкого лидера».

Человека, обладавшего воображением, чтобы увидеть возможность иного будущего, и мужеством, чтобы рискнуть всей своей карьерой ради его достижения, — сказал американский президент.

Он также добавил, что результатом действий Михаила Горбачева стал более безопасный мир и «большая свобода для миллионов людей».

Кроме того, Байден подчеркнул, что Горбачев был человеком, «обладавшим удивительной дальновидностью».

Экс-президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что опечален смертью экс-президента СССР Михаила Горбачева. По словам британского политика, он всегда восхищался его мужеством и честностью.