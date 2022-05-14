Байден во время выступления забыл, кто занимает должность президента США

Джо Байден / Фото Yuri Gripas - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский президент Джо Байден во время своей речи на саммите США и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии назвал вице-президента Камалу Харрис главой государства. Глава Белого дома не стал поправлять себя и продолжил своё выступление. Многие пользователи, которые смотрели трансляцию в YouTube отметили, что Байдену пора уходить в отставку, так как он не в состоянии решать важные государственные вопросы.

Поэтому в прошлом году я попросил президента Харрис отправиться в регион, — заявил Байден во время выступления.

Американцы неоднократно критиковали американское руководство за ошибки, которые допускает президент США в ходе своих публичных выступлений.

Байден ранее заявил, что руководство США не способно «читать мысли» для решения возникающих проблем в стране. Так глава государства отреагировал на критику американцев, что в США наблюдается дефицит детских смесей в магазинах. Глава Белого дома отметил, что делает всё возможное для решение этой проблемы. Он добавил, что в этом вопросе следует проявить осторожность, так как речь идёт о поставках товаров первой необходимости.