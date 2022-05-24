Байден включил Колумбию в число основных союзников США вне НАТО Белый дом: Байден включил Колумбию в число основных союзников США вне НАТО

Колумбия получила статус одного из основных союзников США вне блока НАТО. Соответствующий документ подписал в понедельник, 23 мая, американский президент Джо Байден. Его заявления распространил Белый дом.

Полномочиями, предоставленными мне как президенту конституцией и законами США <...> настоящим назначаю Колумбию в качестве одного из основных союзников США, не входящего в НАТО, — следует из меморандума, направленного госсекретарю США Энтони Блинкену.

На сегодняшний день подобный статус распространяется почти на 20 стран. Перед Колумбией его получил Катар в марте 2022 года.

На сайте Госдепа говорится, что подобный статус говорит о тесных отношениях между двумя странами и дает партнёрам Вашингтона «определённые преимущества в области оборонной торговли и сотрудничества в сфере безопасности», однако не влечёт в этой сфере никаких обязательств со стороны США.