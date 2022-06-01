Байден: США не станут давить на Киев в вопросе уступок России Байден: США не станут давить на Украину в вопросе территориальных уступок России

Президент США Джо Байден / Фото Michael Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что в Вашингтоне не будут оказывать давление на Киев ради согласия Украины на территориальные уступки России. Давления не будет «ни в частном, ни в публичном порядке», пообещал он в статье, опубликованной The New York Times.

Моим принципом на протяжении всего этого кризиса было «Ничего об Украине без Украины». Я не буду давить на украинское правительство — ни в частном, ни в публичном порядке, чтобы оно шло на какие-либо территориальные уступки, — подчеркнул хозяин Белого дома.

Он добавил, что остановка переговоров между Москвой и Киевом произошла «из-за России, отказавшейся прекратить спецоперацию». В этой ситуации Вашингтон продолжит помогать Украине в её усилиях урегулировать конфликт дипломатическим путём.

Байден уточнил, что США будут и дальше поставлять Киеву современное вооружение и работать с союзниками над антироссийскими санкциями.

Ранее Байден рассказал о «цели» США на Украине. По его словам, в Вашингтоне хотят видеть Украину «демократической, независимой, суверенной и процветающей». При этом вмешиваться напрямую в конфликт Белый дом не намерен, отметил президент США, добавив, что в Вашингтоне не намереваются посылать на Украину войска.