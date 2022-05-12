Байден в очередной раз потерял равновесие Президент Байден оступился на ступеньках трапа самолёта

Джо Байден / Фото Andrew Harnik/AP/ТАСС

Президент США Джо Байден снова оступился, когда поднимался по трапу самолёта. Это произошло на авиабазе Эндрюс перед вылетом «борта номер один» в Иллинойс, сообщает Daily Mail.

На кадрах видно, как 79-летний лидер США споткнулся и ненадолго потерял равновесие. После он без происшествий поднялся на борт самолёта. При этом Байден держался правой рукой за поручни при подъёме.

Президент США отправился в Иллинойс, чтобы обсудить тему мирового роста цен на продовольствие с фермерами.

Подобные инциденты происходят с американским лидером довольно часто. В начале апреля он чуть не упал, заходя в самолёт во время дождя, а 19 марта трижды спотыкался, поднимаясь по трапу самолёта, отправляясь в Атланту. Тогда причиной неустойчивости Байдена в пресс-службе Белого дома назвали сильный ветер.

По мнению телеведущего Анатолия Вассермана, Байден страдает болезнью Альцгеймера и на это указывают многие признаки. Такой же недуг в своё время был у Рональда Рейгана, однако к тому времени тот уже оставил пост президента.