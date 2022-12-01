Байден ушел с микрофоном в руках после зажигания огней на главной елке США

Фото: White House/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден оказался в курьезной ситуации после зажигания огней на главной рождественской елке страны. В церемонии участвовали также его жена Джилл и рэпер LL Cool J. Видео с праздничного мероприятия опубликовано в Telegram-канале «Пул № 3».

Президент с супругой и приглашенный гость стояли на трибуне, под отсчет рэпера LL Cool J на елке зажглись огни. Джо Байден, его супруга и собравшиеся на мероприятие люди зааплодировали, после чего пришло время уходить со сцены. Музыкант и жена президента уходят первыми, Байден растерянно топчется и идет вслед за женой с потерянным видом, не выпуская при этом из рук микрофон.

Все трое по очереди спускаются по лестнице, американский президент все также с микрофоном в руках замыкает шествие. При этом выглядит он слегка потерянным.

Лучший комментарий: «Байден забыл прочитать ту часть карточки, где написано оставить микрофон на трибуне», — говорится в сообщении.

Рождественскую елку доставили в резиденцию президента США в Вашингтоне 22 ноября. Ее привезли из Пенсильвании на карете, запряженной лошадьми. Дерево привезли с фермы семьи Шилер, которая уже второй раз выигрывает в этом конкурсе. Впервые их елка украсила Белый дом в 2000 году.