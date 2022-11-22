Рождественскую елку доставили в Белый дом

Фото: IMAGO/Sipa USA/Global Look Press

Рождественскую елку доставили в резиденцию президента США в Вашингтоне. Ее привезли из Пенсильвании на карете, запряженной лошадьми, сообщает The Hill. Видео публикуют «Известия».

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Мне очень нравится [это] дерево, — сказала жена Джо Байдена.

Двадцатилетняя одноцветная пихта стала победителем конкурса Национальной ассоциации производителей рождественских елок, который проводится в США с 1966 года. В Вашингтон дерево привезли с фермы семьи Шилер, которая уже второй раз выигрывает в этом конкурсе. Впервые их елка украсила Белый дом в 2000 году.

Традиция устанавливать Белом доме рождественскую елку появилась в 1889 году: 23-й президент США Бенджамин Гаррисон впервые поставил праздничное дерево в Желтой комнате. С 1912 года, когда президентом США был Уильям Тафт, появилась ежегодная традиция украшать елкой Голубую комнату.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столицу украсят и сделают ярче к празднованию Нового года, однако массовых мероприятий в столице не будет. Речь идет не только о концертах, но и новогодних фейерверках. Для маленьких жителей и гостей столицы будут проведены елки.