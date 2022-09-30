Байден: США будут признавать Украину в прежних границах

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Джо Байден

США продолжат признавать Украину в прежних границах, заявил президент страны Джо Байден. Он также заверил, что Вашингтон поддержит усилия Киева, направленные на возвращение территорий, и «привлечет Россию к ответственности», передает CNN.

Россия нарушает международный закон, попирая Устав ООН и высказывая презрение всем мирным нациям. США продолжат уважать международно признанные границы Украины, — сказал американский президент.

Байден призвал мировое сообщество не признавать вхождение республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Он также заверил, что США продолжат оказывать Киеву военную помощь, поставляя ВСУ боевую технику и оружие.

Сегодня днем Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в РФ подписали вместе с президентом главы субъектов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно.

Референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Согласно их результатам, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.