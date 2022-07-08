Байден сообщил об отставке главы секретной службы США

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Президент США Джо Байден сообщил об отставке главы секретной службы Джеймса Мюррея и поблагодарил его за работу, говорится в сообщении на сайте Белого дома. В задачи организации среди прочего входит охрана главы государства, вице-президента и их семей.

Джим Мюррей вел длинную и выдающуюся карьеру в федеральных и военных службах на протяжении трех десятилетий, включая последние три года в качестве директора секретной службы Соединенных Штатов. Джим олицетворяет предпочтение службы над личными интересами, он защищал семьи президентов США, как будто они были частью его [семьи]. Мы чрезвычайно благодарны за его службу нашей стране и нашей семье, — говорится в заявлении Байдена.

Как отмечает телеканал Fox News, Мюррей, предположительно, получил должность руководителя службы безопасности в компании Snap, владеющей сервисом Snapchat.

Ранее Байден во время очередного выступления рассказал о своём отношении к ЛГБТ-сообществу. Он отметил, что в его администрации много представителей этого движения, чем не могли похвастаться его предшественники. Байден объяснил и причину подобного «превосходства»: по его словам, «приходя к власти, он пообещал, что его администрация будет как Америка. Так оно и есть».