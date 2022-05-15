Байден собрался сократить дефицит бюджета США на $1,5 трлн Джо Байден сообщил о намерении сократить дефицит бюджета США на $1,5 трлн

Джо Байден / Фото Shawn Thew - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Сократить дефицит бюджета США на рекордные $1,5 трлн намерены в текущем году власти страны. Об этом в своём Twitter написал американский президент Джо Байден. По его словам, такое решение является одним из основных способов ослабить инфляцию.

При моем предшественнике дефицит увеличивался с каждым годом. В этом году мы находимся на пути к сокращению дефицита на $1,5 трлн — самое большое сокращение за один год за всю историю, — написал Байден.

Он подчеркнул, что сокращение дефицита бюджета является одним их основных способов снизить инфляционное давление.

Дефицит бюджета США по итогам 2020 года вырос на $3,12 трлн, по итогам 2021 года — на $2,77 трлн. В феврале 2022 года общий государственный долг государства впервые в истории перешагнул отметку $30 трлн, достигнув суммы $30,012 трлн.

В декабре 2021 года Байден подписал закон, позволивший увеличить лимит госдолга до $31,4 трлн. В ином случае, по словам главы американского Минфина Джаннет Йеллен, деньги в федеральном бюджете могли закончиться уже к 15 декабря.

