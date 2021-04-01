Байден снова оступился, поднимаясь по трапу самолёта

https://static.news.ru/photo/51134c58-92f4-11eb-9620-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден снова споткнулся во время посадки в самолёт в Питтсбург, но в этот раз ему удалось удержать равновесие и не упасть. Кадры очередного казуса с участием американского лидера попали в Сеть.

На кадрах, которые опубликовал Telegram-канал РИА Новости, видно, как Байден в дождливую погоду поднимается по трапу, примерно на полпути он задевает ботинком о ступеньку, но ему удаётся устоять несмотря на то, что в руках у него массивный зонт и дорожная сумка. После этого он благополучно преодолел оставшиеся ступеньки и скрылся в президентском самолёте.

19 марта американский президент поднимался по трапу на борт № 1 и также несколько раз споткнулся. Белый дом заявил, что во всём виноват ветер, который сбивал Байдена с ног. Это и стало поводом для насмешек. Издание первым опубликовало забавный мем с Байденом на трапе.

Как сообщал NEWS.ru, американцы высмеяли пресс-секретаря Байдена Джен Псаки, давшую невразумительный ответ о причинах падения американского президента и о его самочувствии.