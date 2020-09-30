Байден считает, что поведение Трампа на дебатах стало позором для США

https://static.news.ru/photo/2ceddc38-0386-11eb-876e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kevin Dietsch/Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал поведение своего оппонента, действующего главы государства Дональда Трампа на дебатах в Кливленде «позором для страны».

В среду Байден выступил перед избирателями в штате Огайо и рассказал им о своих впечатлениях от дебатов с Трампом. Бывший вице-президент США верит, что избиратели смогут оценить разницу между теми решениями, которые предлагал он, и о которых говорил Трамп, сообщает ТАСС.

Я думаю, что то, как вел себя президент США, — это просто национальный позор, — сказал Байден.

Как сообщал NEWS.ru, в ночь на 30 сентября по московскому времени в Кливленде (штат Огайо) состоялся первый раунд предвыборных дебатов между Дональдом Трампом и Джо Байденом. После завершения дебатов демократические аналитики (например, телеканал CNN) заявили, что Байден едва ли не оставил камня на камне от позиции Трампа. Однако в то же время именно Байден позволял себе наиболее оскорбительные выражения, назвав своего оппонента «клоуном» и «щенком Путина».

Следующий раунд дебатов пройдёт 15 октября в Майами (штат Флорида), третий — 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси).