Байден: России не удастся изменить политику США в отношении Украины

Фото: Jim LoScalzo / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что у России не получится изменить американскую политику в отношении Украины с помощью энергоресурсов. Он добавил, что Соединенные Штаты в этом вопросе находятся в лучшем положении, чем Москва. Американский лидер подчеркнул, что США продолжат оказывать поддержку Киеву пока в ней есть потребность, пишет РИА Новости.

Мы в США в гораздо лучшей форме, чем кто-либо еще, особенно Россия, но президент Путин пытается этого добиться какое-то время. У него не получится, — рассказал Байден.

Он отметил, что украинский народ заплатил высокую цену за этот конфликт, поэтому Вашингтон окажет всю необходимую помощь.

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе ранее заявил, что США и НАТО фактически развязали на Украине прокси-войну против России, которая также представляет опасность для Европы. Он обвинил тех, кто считает правильной накачку Киева оружием, в совершении ошибки. Политик выразил уверенность в том, что поставки оружия приведут к ужасным человеческим страданиям и жертвам.

Он призвал европейских лидеров проявить благоразумие и начать процесс по мирному урегулированию как можно скорее. Бывший вице-канцлер также указал на тяжелые последствия от антироссийских санкций для экономики Австрии и призвал их отменить.