Президент США Джо Байден вновь оговорился в прямом эфире. Американский лидер сообщил, что встречался со своей будущей женой Джилл, когда ему было 30, а ей — 12 лет. Сюжет с очередным ляпом главы государства показали местные телеканалы.
Байден выступал во время мероприятия национального комитета демократической партии в штаб-квартире Национальной ассоциации образования в Вашингтоне. Он призвал сторонников проголосовать на предстоящих промежуточных выборах в Палату представителей в ноябре этого года.
Во время выступление американский президент заговорил о своей супруге и умудрился перепутать ее возраст, «забыв», что она моложе его только на 8 лет.
Мы с ней очень давно вместе. Ей было 12, мне 30, но всё равно эта женщина помогла мне многого добиться, — сказал Байден в прямом эфире.
Накануне Джо Байден также попал в неловкое положение, пытаясь найти выход со сцены. После выступления он запутался, пожал руку невидимому партнеру и стал растерянно топтаться по сцене, не зная, куда ему идти.