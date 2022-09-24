Байден рассказал в прямом эфире, как в 30 лет встречался с 12-летней женой

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photo/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден вновь оговорился в прямом эфире. Американский лидер сообщил, что встречался со своей будущей женой Джилл, когда ему было 30, а ей — 12 лет. Сюжет с очередным ляпом главы государства показали местные телеканалы.

Байден выступал во время мероприятия национального комитета демократической партии в штаб-квартире Национальной ассоциации образования в Вашингтоне. Он призвал сторонников проголосовать на предстоящих промежуточных выборах в Палату представителей в ноябре этого года.

Во время выступление американский президент заговорил о своей супруге и умудрился перепутать ее возраст, «забыв», что она моложе его только на 8 лет.

Мы с ней очень давно вместе. Ей было 12, мне 30, но всё равно эта женщина помогла мне многого добиться, — сказал Байден в прямом эфире.

Накануне Джо Байден также попал в неловкое положение, пытаясь найти выход со сцены. После выступления он запутался, пожал руку невидимому партнеру и стал растерянно топтаться по сцене, не зная, куда ему идти.