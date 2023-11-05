Байден рассказал о ситуации с гуманитарной паузой в Газе Байден сообщил о прогрессе в вопросе обеспечения гуманитарной паузы в Газе

Фото: Shawn Thew - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил о прогрессе в вопросе обеспечения гуманитарной паузы в секторе Газа, сообщили в пресс-пуле Белого дома. В настоящее время глава американского государства проводит выходные в штат Делавэр, там же он пообщался с журналистами.

У Байдена поинтересовались, есть ли прогресс в обеспечении гуманитарной паузы в палестинском анклаве.

Да, — ответил президент и поднял вверх большой палец.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Аммане рассказал об убежденности Вашингтона в том, что гуманитарные паузы в ходе военных операций в Газе могут пойти на пользу в том числе самому Израилю. По словам американского дипломата, подобные паузы могут стать «жизненно важным механизмом» для защиты мирных граждан, вывода иностранцев и доставки помощи, «одновременно помогая Израилю достичь его цели, заключающейся в нанесении поражения ХАМАС».

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявлял, что никакого временного прекращения огня не будет без освобождения палестинским движением ХАМАС всех заложников. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху подтвердил его слова, подчеркнув, что Израиль согласится на гуманитарное перемирие в секторе Газа только при освобождении заложников. По его словам, израильская армия действует в полную силу, Тель-Авив выступает против передачи топлива и финансовой помощи палестинскому анклаву. Согласно данным представителей ХАМАС, в секторе Газа на сегодняшний день находятся порядка 200–250 пленных.