Байден рассказал, что позволит США превзойти Китай экономически

Масштабная реформа инфраструктуры изменит США и позволит обогнать в экономическом плане Китай. На её реализацию потребуется десять лет. Об этом президент Джо Байден заявил в ходе ежегодного обращения к конгрессу, запись которого пресс-служба Белого дома опубликовала в YouTube.

Нам предстоит десятилетие инфраструктуры. Оно полностью изменит Америку и поставит нас на путь победы в экономическом соревновании XXI века, в котором мы столкнёмся со всем остальным миром, и в особенности — с Китаем, — сказал американский лидер.

Предлагаемая Байденом реформа инфраструктуры США является одним из ключевых элементов его программы. Предусматриваемые ей меры оцениваются в сумму свыше $1 трлн. План реформы был утверждён сенатом конгресса летом 2021 года.

Ранее стало известно, что власти США решили высвободить 30 миллионов баррелей нефти из американских стратегических запасов для борьбы с перебоями на рынке. Министр энергетики страны Дженнифер Гренхолм заявила, что Байден лично уполномочил её взять на себя это обязательство от имени США. Она добавила, что решение было принято на фоне специальной операции России на Украине.