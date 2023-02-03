Байден проигнорировал неудобные вопросы о китайском шаре Байден не стал отвечать на вопросы про китайский шпионский шар

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден проигнорировал вопросы, связанные с китайским шпионским воздушным шаром, которые ему пытались задать во время подхода к журналистам, посвященного вопросам экономики, сообщает ТАСС. Глава Белого дома заявил, что согласен говорить только об экономике.

Если хотите, спрашивайте об экономике, но я не буду отвечать на другие вопросы, иначе вы про нее ничего не напишете, — заявил Байден.

Также он не стал отвечать на вопрос о переносе визита в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена. Поездку перенесли на неопределенный срок после инцидента с шаром.

Ранее телеканал NBC сообщил, что американские военные последние несколько дней отслеживают китайский разведывательный воздушный шар над северной частью США. Отмечается, что зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана.

Пентагон сообщил, что сбивать зафиксированный над континентальной частью США разведывательный воздушный шар рискованно из-за его внушительных размеров. По словам представителей ведомства, объект не представляет угрозы для территорий и гражданской авиации.