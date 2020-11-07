Байден призвал граждан США объединиться

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Американцам следует отложить в сторону разногласия и объединиться, заявил кандидат в президенты США Джо Байден.

После завершения кампании пора оставить гнев и резкую риторику позади и объединиться как нация, — сказал политик.

Ранее Байден заявил, что победил на выборах и стал избранным президентом США. До этого о победе политика говорили в CNN, NBC, Associated Press и Fox News. При этом в штабе Трампа заявили, что Байден торопится с объявлением себя победителем.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден. Трамп обвинил своего оппонента в махинациях и потребовал пересчёта голосов в ряде ключевых штатов. В частности, президент хочет нового подсчёта голосов в Пенсильвании — 20 выборщиков от этого штата могут обеспечить ему итоговый успех, писал NEWS.ru.