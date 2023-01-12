Байден признался, что хранил секретные документы дома

Фото: Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Американский президент Джо Байден признал, что хранил секретные документы, обращение с которыми может стать причиной для будущего расследования, у себя дома. По его словам, бумаги находились в «личной библиотеке» политика. Документы относятся к периоду, когда Байден был вице-президентом США, а пост главы государства занимал Барак Обама, напоминают журналисты РИА Новости. Материалы находиться у Байдена противоправно, когда он был частным лицом.

Личные юристы закончили проверку прошлым вечером. Они нашли небольшое количество документов с грифами секретности в кладовых помещениях в шкафах для бумаг в моем доме в моей личной библиотеке, — сказал Байден.

Президент США заявил, что в будущем более детально выскажется на указанную тему. Кроме того, он пообещал и впредь сотрудничать с Министерством юстиции, которое уже начало расследование.

По информации американских СМИ, обнародованной прежде, секретные бумаги были найдены у действующего президента в его кабинете в аналитическом центре. Учреждение имени Байдена располагается в Вашингтоне.

Белый дом признал, что действующий глава государства пользовался указанными офисными помещениями в Вашингтоне в период с 2017 по 2020 год. Журналисты писали, что бумаги, в частности, содержали информацию с брифингов об Украине, Иране и Великобритании.

Ранее конгрессмен-республиканец Пол Госар сказал, что члены Республиканской партии в американском конгрессе проведут расследование в связи с обнаружением секретных документов в аналитическом центре, который имеет отношение к действующему президенту. Он пояснил, что за небрежное хранение бумаг политик может лишиться свободы сроком на десять лет.