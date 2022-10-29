Байден признал большое количество насилия в США Байден после нападения на мужа Пелоси признал, что в США много насилия из-за политики

Президент США Джо Байден после нападения на мужа спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси признал, что в стране очень часто прибегают к насилию по политическим мотивам. Соответствующее заявление он сделал в ходе своего выступления в штате Пенсильвания, трансляцию вел телеканал PBS.

Это отвратительно. Этому нет места в Америке. Слишком много насилия, насилия по политическим мотивам, слишком много ненависти, слишком много агрессии, — сказал Байден.

По словам главы государства, напавший на супруга Нэнси Пелоси мужчина выкрикивал те же слова, что и участники штурма Капитолия в январе 2021 года: «Где Нэнси?»

Я это не выдумываю. Так сообщают. Я не могу это гарантировать, но так сообщают, — подчеркнул президент.

Он также отметил, что некоторые заявления представителей Республиканской партии США «разъедают политический климат» в стране.

Ранее сообщалось, что муж спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Пол был атакован мужчиной, который с молотком в руках ворвался в их дом в Сан-Франциско, штат Калифорния. Сама Нэнси Пелоси в момент нападения находилась в Вашингтоне.

По информации СМИ, напавший на Пола Пелоси — 42-летний уроженец Канады Дэвид ДеПейп. Отмечается, что он пропагандировал в социальных сетях конспирологические теории, касающиеся американских выборов, коронавирусной инфекции и конфликта на Украине.